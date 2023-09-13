МИД РФ вызвал молдавского поверенного из-за депортации главы «Sputnik Молдова»

МИД РФ вызвал временного поверенного в делах Молдавии в Москве в связи с депортацией руководителя «Sputnik Молдова» Виталия Денисова. Официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова назвала этот шаг Кишинева антироссийским и просто безобразным.

По данным МИД РФ, около 06:00 часов 13 сентября Виталия Денисова вывели из его дома и под конвоем отвезли в аэропорт. Журналиста обвинили во вмешательстве во внутренние дела Молдавии и объявили о немедленной депортации.

«Взятый молдавскими властями курс на подавление любых проявлений инакомыслия приобретает все более гротескные формы. Антироссийская суть данного безобразного шага очевидна. Его цель – зачистка информационного пространства Молдавии и запугивание несогласных», – заявила Захарова.

Она подчеркнула, что данные действия молдавских властей являются прямым нарушением международно-правовых обязательств Кишинева в части соблюдения свободы слова и уважения прав СМИ и журналистов.

«Требуем от профильных международных структур дать надлежащую оценку действиям властей Молдавии. Что касается наших ответных мер, то они обязательно последуют», – приводит слова дипломата пресс-служба МИД РФ.

Захарова также сообщила, что в связи с ситуацией в российское министерство вызван временный поверенный в делах Молдавии в Москве.

В середине августа Москва заявила Кишиневу протест в связи с решением радикально сократить численность сотрудников российских загранучреждений в Молдавии. В качестве асимметричной ответной меры Россия закрыла въезд в страну для ряда официальных лиц Республики Молдова.

Москва, Наталья Рязанова

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