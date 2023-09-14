Польша достроит электронный барьер на границе с Россией к октябрю

Польша планирует закончить работы над электронным барьером на границе с Россией к октябрю, заявил глава польского МВД Мариуш Каминьский.

«На рубеже сентября и октября мы будем сдавать в эксплуатацию, завершим электронный барьер на границе с Россией. Это будет идеально интегрированный в сложную местность электронный барьер. 5,5 тыс. ночных и дневных камер, детекторы движения, чтобы мышь не прошмыгнула с той стороны», – цитирует министра «Интерфакс».

Польша начала строительство заграждения на границе с Калининградской областью в ноябре 2022 года. Согласно плану, на границе появятся три линии колючей проволоки высотой 2,5 метра и шириной 3 метра. Весной 2023 года начался монтаж электронной составляющей.

Варшава, Наталья Рязанова

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