Польша установит высоковольтное заграждение вдоль границы с РФ

Польша планирует построить электрический забор под большим напряжением на границе с Калининградской областью России.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает пограничная служба Польши.

«Согласно плану, установка электронного заграждения должна начаться в марте. Мы рассчитываем на то, что все произойдет по этому плану, как можно быстрее. Электрический барьер должен быть готов к концу третьего квартала этого года», – заявила представитель службы Анна Михальская.

Симферополь, Валентин Карамазов

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