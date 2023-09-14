В Киеве признали, что Зеленский отказывается от переговоров ради своей выгоды

Президент Украины Владимир Зеленский намеренно отказывается от мирных переговоров, чтобы извлечь больше выгоды из конфликта, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Он уверен, что киевскому режиму выгодно, чтобы конфликт продолжался. Самую большую выгоду от происходящего получает Зеленский, заявил эксперт.

«Путин говорит, давайте начинать переговоры, то есть не начинает переговоры Зеленский о прекращении огня. Зеленский больше всего заинтересован в войне – чтобы не было выборов. Он хочет убивать украинцев десятками тысяч», – сказал Соскин на своем YouTube-канале.

Во время ВЭФ президент РФ Владимир Путин призвал Вашингтон повлиять на Киев для ускорения мирных переговоров. В Кремле подтвердили готовность к дипломатическому решению ситуации. В МИД РФ предупредили, что чем дольше киевский режим затягивает возобновление переговоров, тем сложнее потом будет договориться.

Киев, Наталья Рязанова

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