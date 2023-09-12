Киев предупредили о последствиях затягивания переговоров с Москвой

Затягивание украинскими властями переговоров с Россией затрудняет возможность достижения соглашений в будущем. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Как отметил министр, что первым шагом для этих переговоров должна быть отмена указа президента Украины Владимира Зеленского о запрете диалога Киева с Москвой. По его словам, официальная позиция российской стороны не должна вызывать вопросов в свете этого запрета.

«Президент Путин многократно говорил, что мы не уходим от переговоров, но те, кто уходят от переговоров [на Украине], должны понимать, что чем дольше они тянут, тем сложнее будет потом договариваться», – заявил Лавров эфире канала «Россия 1» (цитата по ТАСС).

Глава МИД России также прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что если переговоры между Москвой и Киевом начнутся, то Вашингтон подтянется к ним. Лавров назвал это заявление странным с учетом того, что Зеленский подписал указ о запрете вести любые переговоры с Россией.

«И если те, кто направляет этот режим, решили, что украинцы должны быть готовы к переговорам, то, наверное, первым шагом должно стать пожелание или приказ отменить этот декрет, который, повторю еще раз, переговоры запрещает», – подчеркнул министр.

Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин заявил, что для начала переговоров с Украиной необходимо, как минимум, отменить указ Владимира Зеленского об их запрете. При этом он не исключил, что разговоры о возобновлении переговоров и начале мирного процесса могут быть связаны с необходимостью восполнения киевским режимом военных ресурсов.

На прошлой неделе глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не стоит ожидать мирных переговоров между Киевом и Москвой в ближайшее время. По его мнению, одним из условий для этого должны быть успехи Украины на поле боя.

Москва, Наталья Петрова

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