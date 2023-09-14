Финляндия достроила пробный участок забора на границе с Россией

Финляндия достроила и ввела в эксплуатацию пробный участок заграждения на границе с Россией. Пограничники учатся обращаться с новым оборудованием, пишет портал Yle.

Строителям еще нужно завершить несколько мелких работ, но основная часть строительства закончена. Забор готов, установлен шлагбаум, подключены системы наблюдения, готово прилегающее дорожное полотно. Отделка и наладочные работы заняли больше времени, чем планировалось, признал руководитель проекта Исмо Курки.

Сотрудники пограничной службы дежурят в районе населенного пункта Иматра, где установлен пробный участок ограждения. Сейчас они привыкают к новому оборудованию.

Осенью 2022 года Финляндия анонсировала строительство забора на границе с Россией. Ограждение планировалось построить протяженностью около трех километров по обе стороны пограничного пункта Иматра. В конце февраля 2023 года на месте будущего заграждения начали расчистку леса. Строительство планировалось завершить к концу июня.

Хельсинки, Наталья Рязанова

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