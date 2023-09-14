Итоговое коммюнике саммита G20 стало свидетельством победы России на встрече крупнейших экономик мира. Вашингтон понял, что больше не может всегда добиваться своего, пишет издание Spiked.

Автор подчеркнул, что позиция «Группы двадцати» заметно смягчилась по сравнению с резким документом 2022 года, принятым в Индонезии. Тогда Россию осудили за «агрессию против Украины». В этом году в коммюнике говорится о «человеческих страданиях и негативных последствиях конфликта на Украине» для глобальной продовольственной и энергетической безопасности.

«Документ отражает растущее влияние Индии и Китая, поддерживаемое Глобальным Югом. И показывает ослабление США и Запада. Вашингтон ясно понимает, что США больше не могут всегда добиваться своего», – говорится в статье.

Авторитета Запада в целом и США в частности уже недостаточно для насаждения своей политики на мировой арене. «Они больше не способны навязывать свое мировоззрение остальному миру», – подвело итог издание.

Как сообщал «Новый День», страны «Группы двадцати» заранее согласовали свои позиции по украинскому конфликту. Но их единая позиция столкнулась с отказом Китая и Индии осуждать действия России в Донбассе. В итоге, конфликт на Украине так и не стал основной темой переговоров, как ни пытался Запад продвигать свою повестку.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»