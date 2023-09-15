Глава Минобороны ФРГ допустил скорую отправку Украине дальнобойных ракет

Министр обороны Германии Борис Писториус не исключил, что Берлин может поставить Украине дальнобойные ракеты Taurus через несколько недель.

Глава Минобороны отметил, что дело не в отсутствии доверия к Киеву, который может использовать ракеты для ударов по территории России, а в «обеспечении безопасности».

«Мы – канцлер, я и все прочие в кабинете министров – дали клятву предотвращать ущерб по отношению к германскому народу. Это наша задача, и в то же время мы хотим защищать Украину. И если еще пройдет одна или две недели для принятия решения, то так тому и быть», – резюмировал Писториус, чьи слова приводит РИА «Новости».

Накануне сообщалось, что депутаты Бундестага направили письмо канцлеру ФРГ Олафу Шольцу и главе Минобороны Германии с просьбой о более скорой поставке Украине ракет Taurus.

Напомним, в начале августа Писториус заявлял о неготовности отправить Киеву ракеты Taurus после того, как ряд СМИ сообщили о якобы принятом положительном решении. «Не только мы не поставляем, наши американские союзники тоже не поставляют такие крылатые ракеты. В настоящее время это не является нашим главным приоритетом», – сказал тогда министр обороны ФРГ. Он назвал системы ПВО, бронетехнику и инженерную технику приоритетом Берлина в поставках Киеву.

Берлин, Наталья Петрова

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