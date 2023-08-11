Киев разочарован: Берлин медлит с решением о поставке дальнобойных ракет для ВСУ

Власти Германии ещё не готовы отправить киевскому режиму дальнобойные ракеты Taurus, несмотря на сообщения некоторых СМИ о якобы принятом положительном решении, пишет Bild.

В офисе федерального канцлера и Минобороны опровергли информацию, что уже принято или в скором времени ожидается решение о поставках ракет Украине. «Сейчас не ведется подготовка к принятию решения на этот счет», – заявил газете высокопоставленный чиновник на условиях аноннимности.

«Никаких изменений в текущем положении дел по вопросу о передаче Taurus Украине не произошло. Политическое решение о передаче не принято», – уточнил изданию представитель военного ведомства.

Ранее с похожим заявлением публично выступил министр обороны ФРГ Борис Писториус. «Не только мы не поставляем, наши американские союзники тоже не поставляют такие крылатые ракеты. В настоящее время это не является нашим главным приоритетом», – сказал он.

Берлин, Светлана Антонова

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