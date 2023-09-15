Новый пакет помощи ЕС для Украины оказался под вопросом из-за зерна – СМИ

Руководство Евросоюза опасается раскола из-за блокировки экспорта продовольствия с Украины. Под вопросом оказалось и одобрение странами ЕС очередного пакета помощи для Киева, пишет Wall Street Journal.

Польша заявила, что продолжит блокировать украинское зерно после 15 сентября, даже если Евросоюз отменит общий запрет на ввоз продовольствия. Украина пригрозила потребовать компенсацию через Всемирную торговую организацию, если запрет продлят.

Дешевое украинское зерно ранее стало причиной проблем у аграриев ряда стран, в число которых вошли Польша и Словакия. Они добились ограничения экспорта ради сохранения собственного сельского хозяйства.

Отмена блокировки приведет к новой волне недовольства внутри Польши и Словакии, в которых на осень запланированы выборы. Варшава не намерена рисковать потерей голосов и власти. Братислава обеспокоена, что итогом выборов станет возвращение экс-премьера Роберта Фицо, противника антироссийских санкций.

На этом фоне выделение Украине очередного пакета экономической помощи на 53 млрд долларов оказалось под сомнением. Как и продолжение военной поддержки.

Москва, Наталья Рязанова

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