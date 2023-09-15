Вашингтон ищет способы передать Киеву ATACMS уже осенью

Американские чиновники обсуждают способы отправить Киеву дальнобойные ракеты ATACMS уже этой осенью. Белый дом готов сократить поставку, чтобы Пентагон не слишком возражал против «растрачивания запасов США», пишет The Wall Street Journal со ссылкой на представителей администрации.

В Вашингтоне спешат принять решение о поставках ракет дальнего действия ATACMS киевскому режиму. Чтобы смягчить опасения Пентагона по поводу «сильного растрачивания запасов США», Белый дом готов уменьшить количество ракет в пакете военной помощи.

Если предложение все-таки пройдет, Киев вновь обяжут дать гарантии, что ATACMS не будут применяться на российской территории, рассказал источник.

В Белом доме начали активно обсуждать поставки Киеву дальнобойных ракет после «успешного применения кассетных боеприпасов в артиллерийских снарядах калибра 155 мм». Сторонники поддержки киевского режима настаивали на отправке на Украину тактических ракетных систем ATACMS или GMLRS.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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