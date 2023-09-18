Пентагон сообщил, сколько стратегических ядерных сил в США находится в постоянной боевой готовности

Стратегическое командование ВВС США в понедельник, 18 сентября, заявило, что две трети американских стратегических ядерных сил находятся в постоянной боевой готовности, – сообщают СМИ.

В сообщении, распространенном американским стратегическим командованием ВВС, в частности, говорится: «Две трети защищенной, надежной, эффективной и заслуживающей доверия ядерной триады страны всегда находятся в готовности одержать победу в конфликте».

В свою очередь, агентство «Интерфакс» со ссылкой на «Бюллетень ученых-атомщиков США» пишет, что «в настоящее время Соединенные Штаты располагают примерно 1,7 тыс. ядерных боеголовок на стратегических носителях в 400 межконтинентальных баллистических ракетах (МБР) Minuteman III шахтного базирования и 1370 ядерных боеголовок размещено в 280 баллистических ракетах Trident II D5 на 24 стратегических атомных подводных лодках. Кроме того, 46 стратегических бомбардировщиков B-52H и 20 стелс-бомбардировщиков B-2 готовы к применению 300 ядерных боезарядов. Еще 100 тактических ядерных авиабомб находятся на авиабазах в Европе. Кроме вышесказанного, в резерве министерства обороны США имеется еще 1938 ядерных боезарядов, которые на данный момент не развернуты на носителях».

Следует напомнить, что в ноябре 2022 года министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас, выступая перед комитетом палаты представителей по национальной безопасности, заявил, что возможный ядерный взрыв в Европе не будет иметь негативных последствий для здоровья граждан США.

Вашингтон, Иван Бабурин

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