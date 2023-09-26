Генсек ООН: ядерная угроза в мире достигла уровня времен холодной войны

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что ядерная угроза в мире достигла уровня времен холодной войны и исправить ситуацию может только полная ликвидация арсеналов ядерного оружия.

«Единственный способ устранить ядерную опасность – ликвидировать ядерное оружие. Давайте же совместными усилиями раз и навсегда сделаем так, чтобы место этим средствам разрушения было только в учебниках истории», – цитирует Гутерриша РИА «Новости».

По его мнению, странам мира необходимо задействовать инструменты диалога и дипломатии, направленные на ослабление напряженности и устранение ядерной угрозы.

26 сентября отмечается Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия. Этот день был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2013 году.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

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