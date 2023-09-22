российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 22 сентября 2023, 21:04 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Россия призвала США безотлагательно подписать договор о запрете ядерных испытаний

Фото: nationalinterest.org

Зам.главы МИД России Сергей Вершинин в пятницу, 22 сентября, в ООН на конференции по содействию вступления в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) заявил, что Россия призывает США принять немедленные шаги по ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Вершинин сказал: «США вполне могли бы стать локомотивом в деле превращения ДВЗЯИ в юридически обязывающий международно-правовой инструмент и подать соответствующий пример. Поэтому призываем американское правительство пересмотреть свои подходы и безотлагательно предпринять все необходимые шаги для ратификации ДВЗЯИ».

«В начале 1990-х годов Россия объявила добровольный мораторий на ядерные испытания и соблюдает его до сих пор. Намерены и впредь поступать таким образом при том условии, что аналогично будут себя вести другие ядерные государства», – подчеркнул зам.главы российского МИДа.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

В мире, Политика, Россия,