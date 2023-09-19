В Конгрессе США отказались гарантировать Зеленскому выделение очередной финансовой помощи

Спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти на брифинге во вторник, 19 сентября заявил, что не готов гарантировать Зеленскому новое финансирование в размере $24 млрд без отчета за ранее выделенные деньги, – сообщают СМИ.

Отвечая журналистам на соответствующий вопрос, Маккарти сказал: «Президенту Зеленскому в четверг на встрече с двухпартийной группой законодателей США предстоит ответить на серьезные вопросы о выделенных Украине американских деньгах. Зеленский не президент США, чтобы мы могли обещать ему новую помощь без отчета за предыдущую. Я не готов гарантировать Зеленскому новое финансирование в размере $24 млрд».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»