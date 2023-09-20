В американском конгрессе заявили об отсутствии денег для Украины

Член палаты представителей конгресса США Байрон Дональдс заявил в интервью изданию Recount, что президент Украины Владимир Зеленский приехал в Соединенные Штаты не вовремя – у конгресса нет денег для него.

«В настоящий момент в палате представителей нет денег для Украины. Их там нет», – сказал конгрессмен. Он полагает, что украинский президент выбрал неудачное время для визита в США.

Политик при этом отметил, что США столкнулись с бюджетным дефицитом в $2 трлн.

«Любые деньги, которые мы даем Украине, мы берем в долг из нашего будущего. Это факты», – сказал Дональдс.

Конгрессмен также обвинил президента Джо Байдена в разжигании конфликта на Украине.

Ранее спикер палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что не готов гарантировать Зеленскому новое финансирование в размере $24 млрд без отчета за ранее выделенные деньги.

Вашингтон, Наталья Петрова

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