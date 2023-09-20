Путин в октябре посетит Китай по приглашению Си Цзиньпина

Президент РФ Владимир Путин в октябре отправится в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.

«Я с удовольствием принял приглашение председателя Китайской народной республики посетить Китай в октябре этого года в рамках крупного мероприятия по продвижению идеи «Один пояс – один путь», – сказал Путин на встрече с членом политбюро ЦК КПК, главой китайского МИД Ван И.

Российский лидер отметил, что Москва и Пекин действуют синхронно, создавая большое евразийское пространство. И российские идеи также включены в мероприятие, ставшее международным брендом.

«Это полностью и целиком соответствует и нашим интересам. Мы интегрируем и наши идеи создания большого евразийского пространства и идеи китайских друзей в рамках этой программы и действуем достаточно синхронно», – приводит слова президента пресс-служба Кремля.

Президент Путин анонсировал свою скорую встречу с китайским лидером во время открытого урока 1 сентября. Он подчеркнул, что они с Си Цзиньпином называют друг друга друзьями.

Москва, Наталья Рязанова

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