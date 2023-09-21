российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 21 сентября 2023, 11:51 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Индия перестала выдавать визы канадцам

Индия перестала выдавать визы гражданам Канады на фоне дипломатического скандала. Визовые услуги приостановлены на неопределенный срок, пишет Bloomberg.

Выдача индийских виз канадцам приостановлена с 21 сентября по «оперативным причинам», сообщила компания BLS International, управляющая визовыми центрами Индии в Канаде.

Параллельно индийские власти предупредили своих граждан быть осторожными, если они учатся или проживают в Канаде. Индийские пользователи в соцсетях высказывают возмущение отношением канадских властей к их стране и призывают бойкотировать канадские бренды.

Канада заявила, что подозревает индийские власти в причастности к гибели лидера сикхской общины в североамериканской стране Хардипа Сингха Нижара. Обе страны взаимно выслали высокопоставленных дипломатов друг друга.

Нью-Дели, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

В мире, Политика, Скандалы и происшествия,