Индия перестала выдавать визы канадцам

Индия перестала выдавать визы гражданам Канады на фоне дипломатического скандала. Визовые услуги приостановлены на неопределенный срок, пишет Bloomberg.

Выдача индийских виз канадцам приостановлена с 21 сентября по «оперативным причинам», сообщила компания BLS International, управляющая визовыми центрами Индии в Канаде.

Параллельно индийские власти предупредили своих граждан быть осторожными, если они учатся или проживают в Канаде. Индийские пользователи в соцсетях высказывают возмущение отношением канадских властей к их стране и призывают бойкотировать канадские бренды.

Канада заявила, что подозревает индийские власти в причастности к гибели лидера сикхской общины в североамериканской стране Хардипа Сингха Нижара. Обе страны взаимно выслали высокопоставленных дипломатов друг друга.

Нью-Дели, Наталья Рязанова

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