Bloomberg: Зеленский выходил из себя в частных беседах на ГА ООН

Президент Украины Владимир Зеленский вел себя крайне эмоционально во время частных бесед на Генеральной Ассамблее ООН. Особенно яростно он критиковал тех союзников, кто медлит с военной помощью, пишет Bloomberg.

«Во время дискуссий он порой был очень эмоционален и яростно критиковал страны, которые, по его словам, недостаточно быстро поставляют оружие», – говорится в публикации.

Разговор с одним из крупнейших союзников Киева быстро перерос в спор, а тот «вышел из-под контроля». Агентство отметило, что это верный признак нарастающей напряжённости «за кулисами».

В ФРГ допустили, что западная коалиция в поддержку Украины распадется сама собой. Комментарий был сделан после отказа Вашингтона отправлять Киеву ракеты ATACMS в новом пакете военной помощи и отказа Варшавы поставлять киевскому режиму оружие.

Нью-Йорк, Наталья Рязанова

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