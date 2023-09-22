Западная коалиция по поддержке Украины может развалиться сама, России не нужно ничего делать, считает немецкий журналист Юлиан Репке. Сильный удар по ней нанесла Польша, отказавшись поставлять киевскому режиму оружие.

В ФРГ посоветовали президенту РФ Владимиру Путину просто подождать, пока союзники Киева сами приблизят победу Москвы. Такой комментарий Юлиан Репке оставил после объявления Вашингтона, что ракеты ATACMS не войдут в новый пакет военной помощи для Киева.

«Ни ATACMS из США, ни Taurus из Германии, ни танков из Польши. Путину остается просто сидеть сложа руки и ждать, пока вся коалиция рухнет», – написал журналист в соцсети X (бывшая Twitter, заблокирована в России).

Французская Le Figaro отметила, что Польша нанесла удар Украине отказом от поставок оружия. Варшава передала Киеву около трех миллиардов евро, большая часть которых потрачена на оружие и боеприпасы. Только 820 млн отправлены в виде финансовой помощи. По итогу, Польша занимала шестое место по объемам военной помощи для Украины.

«Заявление Варшавы стало настоящим ударом для Украины. Какими не были бы причины выхода Польши из состава «активно помогающих Украине стран», это дорого обойдется украинцам», – говорится в статье.

Лидер французской партии «Патриоты», экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо призвал остановить Владимира Зеленского, пока не случилась катастрофа. Политик уверен, что киевский режим никогда не повернется к миру.

Берлин, Наталья Рязанова

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