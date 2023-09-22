Бельгия подумает, отдать ли Украине свои старые F-16

Власти Бельгии допустили передачу Украине старых истребителей F-16. Но для их замены может потребоваться до нескольких лет, заявил премьер-министр страны Александр Де Кроо.

Бельгия постепенно заменяет старые истребители F-16 на более современные F-35. Министерство обороны проверит состояние самолетов F-16 и проработает вопрос, можно ли отправить их Украине. Также предстоит анализ сроков списания и транспортировки истребителей.

«Наши F-16 будут нам нужны еще некоторый период, потому что для поставок F-35 потребуется время», – сказал бельгийский премьер в кулуарах Генассамблеи ООН. Он допустил, что бельгийские военные могут использовать F-16 еще несколько лет, прежде чем списать.

По мнению премьера, Киев мог бы использовать старые самолеты для обучения или разбора на запчасти, но не для боевой работы, пишут «Известия».

В воздушных силах Украины заявили, что хотят получить от Запада военные самолеты F-35 и F-16, шведские Gripen. Но французские истребители Mirage 2000 Киеву не нужны.

Брюссель, Наталья Рязанова

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