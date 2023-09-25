Валерий Зорькин переназначен председателем Конституционного суда

Совет Федерации по предложению президента РФ Владимира Путина переназначил Валерия Зорькина председателем Конституционного суда (КС). Решение принято единогласно, «за» проголосовали 153 сенатора. Срок полномочий председателя Конституционного суда составляет шесть лет.

Ранее кандидатуру 80-летнего Валерия Зорькина поддержал комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству.

Участвовавший в заседании комитета глава КС поблагодарил сенаторов за доверие и заверил, что будет честно и добросовестно исполнять свои обязанности.

«В принципе, я уже нахожусь в таком возрасте, когда ко всякому я готовился, и на это надо смотреть вполне прозаично. И вместе с тем радостно, потому что небеса распорядились так, что я живу, радуюсь, голова работает пока еще, мне так кажется», – цитирует ТАСС слова Зорькина во время заседания комитета.

Также по представлению президента РФ сенаторы назначили Михаила Лобова на должность судьи Конституционного суда РФ. Ранее он занимал должность судьи Европейского суда по правам человека. Его полномочия были прекращены из-за выхода России из Совета Европы.

Напомним, Зорькин был главой Конституционного суда РФ в 1991-1993 годах, после чего работал рядовым судьей в структуре КС. В 2003 году он вновь был избран на пост главы и остается на этой должности бессменно. Российское законодательство нее ограничивает ни срок, ни возраст пребывания в этой должности.

Москва, Наталья Петрова

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