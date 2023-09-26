Украинские вооруженные силы за текущий месяц потеряли в зоне специальной военной операции свыше 17 тысяч военнослужащих. Об этом сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства. Также, по его словам, было уничтожено более 2700 единиц вооружения и военной техники ВСУ.

Шойгу уточнил, что среди разгромленной техники семь американских БМП Bradley, 77 американских артиллерийских систем M777, 51 самоходная артиллерийская установка из Германии, Франции, Польши и США, а также два немецких танка Leopard и британский Challenger.

Министр обороны также отметил, что российские силы «продолжают активные действия по разгрому противника».

«Благодаря профессионализму и мужеству личного состава 25-й и 138-й мотострелковых бригад на Купянском направлении значительно расширена зона контроля вблизи населенных пунктов Синьковка и Петропавловка», – сказал Шойгу.

Глава Минобороны РФ заявил об отсутствии значимых результатов украинского контрнаступления. Однако, несмотря на это, «западные кураторы Украины не отступают от своего бесчеловечного принципа: «оружие как путь к миру», – сказал Шойгу.

По его словам, Вашингтон и его союзники продолжают вооружать ВСУ, а киевский режим кидает необученных солдат «в бессмысленные штурмы, на убой». Таким образом Запад «лишь подталкивают Украину к самоуничтожению», – заключил министр.

Москва, Наталья Петрова

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