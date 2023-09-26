Медведев: России не оставляют выбора, кроме прямого конфликта с НАТО

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что России оставляют все меньше выбора, кроме прямого конфликта с НАТО на земле. По его словам, Москва готова к такому противостоянию.
В качестве аргументов Медведев привел недавнее чествование в канадском парламенте Канады 98-летнего ветерана дивизии ваффен-СС «Галичина», «воевавшего против большевиков за независимость Украины» во время Великой Отечественной войны, передачу Украине танков «Абрамс» из арсеналов НАТО и обещания поставок Киеву ракет большей дальности типа ATACMS. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
По мнению политика, Североатлантический альянс «превратился в открыто фашистский блок типа гитлеровской оси, хотя и большего размера».
Медведев заявил, что Россия готова к прямому конфликту с НАТО, констатировав, что «результат будет достигнут с гораздо большими издержками для человечества, чем в 1945-м».
Москва, Наталья Петрова
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube