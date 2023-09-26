Зеленский и союзники опозорились перед всем миром, заявили в США

Президент Украины Владимир Зеленский и его западные союзники опозорились на весь мир после ситуации в канадском парламенте, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. МИД РФ предупредил, что идеология Оттавы имеет общие корни с нацизмом и Москва предпримет «необходимые шаги».

«Некоторые на Западе не помнят историю Второй мировой войны, в которой СССР и Канада, Великобритания и США были союзниками. Мы боролись с нацистами. Трюдо сумасшедший, раз идет на такие действия. Но есть еще Борис Джонсон, который заявил, что именно Украина победила нацистов», – сказал Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Он отметил, что Канада пыталась поддержать Зеленского на фоне провала контрнаступления и усталости Запада от конфликта на Украине. Но случившийся скандал усилил надлом в польско-украинских отношениях, и «это будет иметь существенные последствия для способности США вооружать ВСУ».

В МИД РФ произошедшее назвали «циничным надругательством над памятью жертв нацизма». И очередным показателем «оголтелой русофобии» правящего режима премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

«Как бы ни оправдывались задним числом отдельные канадские парламентарии, речь идёт о том, что насаждаемая в Канаде ультралиберальная идеология, пропитанная ненавистью к России, имеет родственные с нацизмом корни. Враждебные действия правительства Канады без ответа не останутся. Не будем мириться с тем, как канадские либералы заигрывают с нацизмом, и предпримем необходимые шаги в контексте российско-канадских отношений», – говорится в заявлении российского министерства.

МИД РФ призвал «здоровые силы» в канадском обществе выступить против «фашизации» истории и повседневной жизни.

В ООН заявили о недопустимости любого чествования нацистов. Поводом стали приветственные аплодисменты в канадском парламенте в честь бывшего бойцы дивизии СС «Галичина» Ярослава Гунки. Его пригласили во время визита в парламент Владимира Зеленского и премьера Джастина Трюдо.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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