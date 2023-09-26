Болгария приняла решение отдать Киеву «дефектные» ракеты С-300

Оборонный комитет Народного собрания Болгарии принял проект решения о предоставлении дополнительной военной помощи Украине, в том числе передать непригодные к эксплуатации управляемые ракеты для зенитно-ракетных комплексов российского производства С-300, – сообщает во вторник, 26 сентября, болгарское агентство БГНЕС.

В пояснительной записке к принятому решению болгарского парламента говорится: «Болгария не имеет необходимых мощностей для самостоятельного ремонта этих боеприпасов. Их использование нашей армией создало бы серьезную угрозу для жизни болгарских военнослужащих. Украина со своей стороны заявила, что имеет возможность принять на вооружение такие дефектные боеприпасы и поставить их на службу в армию».

София, Иван Бабурин

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