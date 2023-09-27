ФСВТС: Болгария нарушит обязательства, передав Украине ракеты для С-300

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России сочла передачу Болгарией Украине ракет для зенитно-ракетных комплексов С-300 грубым нарушением международных обязательств. ФСВТС призвала Софию пересмотреть это решение, сообщается на сайте ведомства.

В ФСВТС уточнили, что в соответствии со ст. 4 соглашения между правительством РФ и правительством Болгарии о военно-техническом сотрудничестве передача третьей стороне вооружения и военной техники, полученных в результате двустороннего военно-технического сотрудничества, недопустима без получения предварительного письменного согласия России. Соглашение между двумя странами было заключено 5 сентября 2002 года.

В ведомстве также отметили, что передача оружия в зону боевых действий на Украине неизбежно приведет к дополнительной эскалации конфликта и человеческим жертвам.

«Призываем болгарскую сторону пересмотреть принятое решение в целях недопущения нарушения норм международного права в области военно-технического сотрудничества», – заявили в ФСВТС.

Ранее сообщалось, что оборонный комитет Народного собрания Болгарии принял проект решения о предоставлении дополнительной военной помощи Украине, в том числе передать непригодные к эксплуатации управляемые ракеты для ЗРК С-300. Парламентарии отметили, что Болгария не располагает необходимыми мощностями для самостоятельного ремонта этих боеприпасов.

Москва, Наталья Петрова

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