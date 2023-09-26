Сенат США предложил сократить помощь Киеву почти в четыре раза от запрошенной Байденом суммы

Сенат США во вторник, 26 сентября, принял проект поправок к бюджету, в котором предлагается согласовать для помощи Украине в краткосрочной перспективе в общей сложности $6,15 млрд вместо запрошенных Белым домом $24 млрд, – сообщает во вторник, 26 сентября, издание Punchbowl.

Издание со ссылкой на проект поправок пишет: «Сенат предлагает на 2024 финансовый год с 1 октября 2023 до 30 сентября 2024-го, согласовать для Пентагона выделение на помощь Украине 4,5 млрд долларов, а также 1,65 млрд долларов для экономической помощи Украине по линии Государственного департамента».

Следует напомнить, что ранее президент США Джо Байден просил сенат до 30 сентября согласовать на помощь Украине 24 млрд долларов.

Вашингтон, Иван Бабурин

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