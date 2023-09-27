Спикер Палаты представителей США не поддержал выделение $6 млрд для Киева

Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти не поддержал включение в поправки к бюджету о продлении финансирования правительства страны пункта о выделении дополнительных $6 млрд на помощь Украине. Политик считает, что эти средства нужно направить на восстановление штатов, которые пострадали от стихийных бедствий, и на решение проблем на американо-мексиканской границе.

«Если они хотят сосредоточить внимание на Украине, а не на южной границе, я думаю, что у них приоритеты расставлены в обратном порядке», – заявил Маккарти во вторник на пресс-конференции, его слова приводит ТАСС. Спикер Палаты представителей утвердительно ответил на вопрос, считает ли он неверным шагом включение в проект бюджета средств на помощь Киеву. «Да, это неправильно», – сказал конгрессмен.

Маккарти при этом отметил, что жители пострадавших от стихийных бедствий штатов нуждаются в помощи. «Они ставят Украину выше американцев», – указал республиканец, комментируя предложение сенаторов.

Говоря о выделении средств на помощь Киеву, политик отметил: «Почему это более приоритетный вопрос, чем происходящее на границе?»

Ранее администрация США попросила Конгресс выделить из федерального бюджета в качестве дополнительных расходов в 2023 финансовом году, который заканчивается в Соединенным Штатах 30 сентября, $24 млрд на помощь Украине и содействие некоторым другим странам в сфере экономики и безопасности. Однако в Сенате предложили сократить объем помощи Киеву до $6,15 млрд.

Вашингтон, Наталья Петрова

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