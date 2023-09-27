СМИ: Киев испугался раскола страны по корейскому сценарию

Мировые политики все чаще упоминают корейский сценарий применительно к ситуации на Украине. В Киеве боятся, что раскол страны станет реальностью, пишет испанское издание País.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов говорил, что «Киеву предлагают корейский вариант». Сейчас среди аналитиков и в политических кругах Запада все чаще корейский сценарий упоминается не как гипотетический, а как «вероятный» для Украины.

«Украина боится, что конфликт может привести к разделению страны, как это произошло на Корейском полуострове. В политических дебатах о будущем Украины появился призрак холодной войны: существует опасение, что страна расколется на две части», – пишет издание.

Еще в начале 2023 года в Кремле опровергли сообщения о якобы поступившем от России предложении применить «корейский сценарий» для урегулирования конфликта на Украине.

Летом аналитики отметили, что Запад не собирается брать на себя обязательства в отношении Украины. Союзники Киева намеренно действуют на затягивание конфликта, чтобы оттянуть на перманентный конфликт ресурсы «геополитического противника» в лице России.

В 1953 году война на Корейском полуострове закончилась перемирием, но полноценного мира так и не получилось. Война между КНДР и Республикой Корея формально продолжается.

Мадрид, Наталья Рязанова

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