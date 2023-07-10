Корейский вариант и риск ядерной войны: эксперт оценил перспективы украинского конфликта

Опасность ядерной фазы украинского сохраняется на фоне превращения его в затяжное противостояние. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такие мнение высказал главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Батюк сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, в итоге не исключен «корейский сценарий» с разделением Украины на две части.

Как считает эксперт, Запад изначально действует на затягивание украинского конфликта, рассчитывая на «афганский вариант». «За без малого 10 лет конфликта на Украине мы видим, что каких-то обязательств Запад в отношении Украины брать на себя совершенно не желает. В интересах коллективного Запада и, прежде всего, США как можно больше затянуть этот конфликт, превратить Украину в то, чем Афганистан был для Советского союза. То есть, перманентный конфликт – бесконечный, бессмысленный, беспощадный, который истощает ресурсы геополитического противника номер один», – пояснил Батюк.

При этом, по его оценке, для Вашингтона конфликт на Украине – это «прокси-война, конфликт низкой интенсивности». «В интересах США, чтобы все это сохранилось в таком же виде. В самом начале этого конфликта в феврале 2022 года Вашингтон четко и недвусмысленно поставил вопрос, что США будут воздерживаться от прямого вооруженного вмешательства в этот конфликт. Мало того, официальный Вашингтон заставил и своих евроатлантических партнеров присоединиться к той же самой точке зрения, что напрямую они в этом конфликте не участвуют. Хотя мы знаем, что некоторые страны-члены НАТО, прежде всего, Польша хотели бы там как-то и более активно поучаствовать в этом процессе», – уточнил он.

Как полагает эксперт, предстоящий 11-12 июля саммит НАТО кардинально не изменит эту позицию. «Мне кажется, что в ходе предстоящего Вильнюсского саммита никаких конкретных обязательств в отношении Украины ни США, ни их союзники по НАТО брать на себя не будут. Будут сказаны всякие приличествующие слова, что Украину будут поддерживать до последнего украинца, так сказать… что Украина должна одержать полную победу над русскими агрессорами… Будет создан совет Украина-НАТО. Будут приняты решения о продолжении военно-технической поддержки Украины с приличествующими словами в итоговой декларации и на этом все», – сказал он.

В то же время Батюк подчеркнул, что в перспективе конфликт на Украине может перерасти в ядерную фазу. «Сохраняется риск эскалации этого конфликта, в том числе, и перехода этого конфликта в ядерную фазу. Этого исключать, к сожалению, мы не можем. Это сейчас угроза номер один», – констатировал он.

«Что касается перспектив завершения этого конфликта, мне представляется, что это будет корейский сценарий – будет две Украины и между ними будет какая-то нейтральная зона. Идеальный вариант, если эта граница между двумя Украинами пройдет по Днепру. Это серьезная водная преграда, которая затруднит какие-то провокации, развязывание каких-то новых конфликтов и так далее. На, как говорится, поживем – увидим», – заключил Батюк.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»