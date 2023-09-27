В ФРГ предложили исключить Польшу из ЕС

Член Европарламента от ФРГ Гуннар Бек призвал руководство Евросоюза рассмотреть вопрос об исключении Польши в связи с визовым скандалом. Парламентарий в своем письме в Еврокомиссию сравнил действия Варшавы с гибридной войной против Брюсселя.

Бек указал, что польские консульства по всему миру выдали около 250 тыс. рабочих виз. Некоторые позволяли многократно въезжать в Шенгенскую зону и Мексику, откуда в США идет поток нелегальных мигрантов. За выдачу документа польские дипломаты требовали по тысяче евро. На волне скандала был уволен замглавы МИД Польши Петр Вавжик, а еще семь сотрудников обвинены во взяточничестве.

«ЕС имеет право преследовать физических и юридических лиц, организующих или способствующих деятельности, которая способствует незаконному пересечению его внешних границ. Какие действия ЕК предпримет для расследования и наказания ответственных, а также для пресечения подобной практики, в том числе путем разбирательства в рамках седьмой статьи Договора о ЕС?» – цитирует письмо «Лента.ру».

Седьмой статьей Договора предусмотрена процедуре исключения страны из ЕС при «явной угрозе серьезного нарушения каким-либо государством-членом ценностей» объединения. Бек призвал руководство ЕС не делать различие между гибридными атаками стран, не входящих в объединение, и гибридными атаками государств-членов. В тексте письма парламентарий несколько раз подчеркнул, что действия Польши требуют серьезного расследования и наказания вплоть до исключения из ЕС.

На замечание Берлина о потоке мигрантов с визами, купленными у польских дипломатов, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий посоветовал не вмешиваться во внутренние польские дела.

Брюссель, Наталья Рязанова

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