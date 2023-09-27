Россия ввела санкции еще против 23 британцев

Россия внесла в санкционный список еще 23 граждан Великобритании в связи с антироссийским курсом британских властей. Под санкции попали представители военно-политического истеблишмента, журналисты, ученые, сообщили в МИД РФ.

«Принято решение о расширении российского «стоп-листа», всего 23 человека. Попытки британской стороны усилить санкционное давление на Россию неизбежно получат решительный отпор с нашей стороны. Работа над расширением российского «стоп-листа» в ответ на враждебные действия Лондона будет продолжена», – говорится в сообщении министерства.

В черный список, в том числе, включили курирующего подготовку боевиков ВСУ начштаба обороны британских ВС Энтони Радакина, главу совета директоров оборонной компании BAE Systems Крессиду Хогг. Под персональные санкции также попал ряд сотрудников Королевского объединённого института оборонных исследований, «Фонда Генри Джексона», аналитического института «Сивитас», вовлеченных в сбор и анализ информации для борьбы с Россией.

В середине августа МИД РФ объявил о введении персональных санкций в отношении 54 представителей политического истеблишмента, силовых структур, юристов и журналистов Великобритании.

Москва, Наталья Рязанова

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