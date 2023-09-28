Нагорно-Карабахская республика перестанет существовать в 2024 году

Непризнанная республика Нагорный Карабах (Арцах) прекратит существовать 1 января 2024 года. Президент республики Самвел Шахраманян подписал указ, которым распустил все госучреждения, сообщило главное информационное управление аппарата президента.

«Президент Самвел Шахраманян подписал указ о действиях, вытекающих из ситуации, сложившейся после 19 сентября 2023 года. Принято решение до 1 января 2024 года распустить все государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном ведении. Арцах прекратит свое существование», – говорится в сообщении.

В аппарате президента Арцаха напомнили о договоренности с представителями Азербайджана о свободном проезде по Лачинскому коридору. Так жители Нагорного Карабаха могут вывезти свое имущество и сами покинуть Арцах.

Население непризнанной республики призвали ознакомиться с условиями реинтеграции и самим решить, хотят ли они и дальше жить или вернуться после отъезда на территории, которая официально и фактически является частью Азербайджана.

Указ вступил в силу немедленно после опубликования.

Эскалация конфликта вокруг Нагорного Карабаха произошла 19 сентября. 20 сентября власти Карабаха и Азербайджана при посредничестве российских миротворцев договорились о полном прекращении боевых действий.

Москва, Наталья Рязанова

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