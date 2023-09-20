Власти Нагорного Карабаха согласились прекратить огонь и распустить армию

Власти Нагорного Карабаха сообщили о достигнутой договоренности о полном прекращении боевых действий с 13:00 20 сентября по местному времени. Об этом говорится в заявлении аппарата президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики, распространенного инфоцентром НКР, передает агентство «Новости Армении».

Уточняется, что договоренность о прекращении огня была достигнута при посредничестве российских миротворцев, дислоцированных в Нагорном Карабахе. Власти НКР приняли предложение российского миротворческого корпуса по прекращению огня. Согласно договоренности, армия Нагорного Карабаха полностью разоружается и расформировывается, а тяжелая техника и вооружение выводятся с территории непризнанной республики.

«Достигнуто соглашение о выводе оставшихся подразделений и военнослужащих Вооруженных сил Республики Армения из зоны развертывания российского миротворческого контингента и расформировании и полное разоружение вооруженных формирований aрмии обороны Нагорного Карабаха и вывода тяжелой техники и вооружений с территории Нагорного Карабаха с целью их скорейшей утилизации», – отмечается в заявлении.

В Степанакерте также заявили, что вопросы «о реинтеграции, обеспечения прав и безопасности армян Нагорного Карабаха», а также вопросы обеспечения жизнедеятельности населения Нагорного Карабаха «в рамках Конституции Азербайджана» будут обсуждаться на встрече между представителями местного армянского населения и представителями центральных властей Азербайджана в городе Евлах 21 сентября 2023 года и «в ходе последующих встреч».

В Минобороны Азербайджана подтвердили договоренность о приостановлении «антитеррористических мероприятий» в Карабахе с 13:00 (12:00 мск) 20 сентября. Там отметили, что разоружение армянских формирований и передача военной техники будут обеспечиваться в координации с российскими миротворцами.

В свою очередь, администрация президента Азербайджана подтвердила проведение 21 сентября в Евлахе встречи с армянами Карабаха для обсуждения вопросов реинтеграции.

Минобороны Азербайджана во вторник, 19 сентября, объявило о проведении контртеррористической операции в Нагорном Карабахе в целях «пресечения широкомасштабных провокаций, разоружения формирований вооруженных сил Армении» и «восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики». В Баку заявили, что единственный путь для мира в регионе – вывод Арменией своих войск из Карабаха и роспуск «режима в Степанакерте». Ереван на это ответил, что у Армении нет армии в Нагорном Карабахе, и обвинил Баку в широкомасштабной агрессии против жителей Карабаха.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонных переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что операция в Карабахе будет остановлена, если армянские силы в регионе сложат оружие.

МИД России призвал конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие в Карабахе, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди гражданского населения.

Москва, Наталья Петрова

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