Азербайджан объявил о начале контртеррористической операции в Нагорном Карабахе

Азербайджан объявил о начале контртеррористической операции в карабахском регионе. Как говорится в заявлении министерства обороны страны, решение принято в целях «пресечения широкомасштабных провокаций, разоружения и вывода формирований вооружённых сил Армении «с наших территорий» и «восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики».

В минобороны обратили также внимание на систематические обстрелы и провокации со стороны Армении, а также усиление военного контингента в регионе.

«В рамках мероприятий с применением высокоточного оружия на передней линии и в глубине выводятся из строя позиции формирований вооруженных сил Армении, их долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения. Мы ещё раз заявляем, что гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не являются целями, из строя выводятся только легитимные военные цели», – подчеркивается в заявлении министерства обороны Азербайджана.

В ведомстве также уточнили, что о контртеррористической операции «проинформированы командование миротворческого контингента Российской Федерации и руководство Турецко-Российского Мониторингового Центра».

Министерство обороны Армении пока не комментирует это заявление.

Судя по сообщениям азербайджанских и армянских СМИ, на территории Нагорного Карабаха начались боевые действия. Ведется обстрел в районе Степанакерта.

Баку, Светлана Антонова

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