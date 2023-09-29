В США и Европе видны все признаки того, что Запад устал от Украины. Один из ярких маркеров – замена главы Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли, пишет Politico.

Ожидается, что 29 сентября Марк Милли передаст дела своему преемнику и бывшему заместителю Чарльзу Брауну. Их подход к конфликту на Украине и методы разительно отличаются, поэтому перестановки в Пентагоне очень показательны в части отношения к Киеву.

«На Западе видны все признаки того, что запасы оружия и терпения в отношении Украины исчерпаны. В Вашингтоне и Европе растет ощущение, что Запад устал от борьбы. Официальные лица США по-прежнему обеспокоены эскалацией конфликта, но все больше внимания уделяют тому, чтобы у Пентагона было достаточно собственных запасов оружия», – говорится в статье.

Издание напомнило, что консервативные республиканцы в США все чаще выступают против дополнительной помощи для Киева. Польша отказалась отправлять оружие на Украину в краткосрочной перспективе. И во Франции намекнули, что скоро придут к тому же решению.

В Великобритании предупредили, что президент Украины Владимир Зеленский неблагодарным поведением настраивает против себя союзников. При таких условиях оказывающие помощь Украине страны могут пересмотреть свою позицию. В МИД РФ отметили, что Запад все активнее настаивает на выборах на Украине, чтобы сменить Зеленского, от которого все устали.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»