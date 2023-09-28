Президент Украины Владимир Зеленский неблагодарным поведением настраивает против себя союзников. Если так продолжится, оказывающие помощь Украине страны могут пересмотреть свою позицию, предупредил главный советник британской межпарламентской группы по отношениям с Польшей Джордж Бычинский.

Зеленский уже находится под пристальным вниманием из-за того, что проявляет недостаточно благодарности к союзникам. На этом фоне Бычинский назвал «вопиющей ошибкой» скандал с экспортом зерна в Польшу, Венгрию и Словакию.

«Зеленский и украинские зерновые магнаты вместо того, чтобы вести конструктивный диалог, выбрали публичную конфронтацию. Это выходит за рамки простого отсутствия благодарности; это означает начало вражды с верными друзьями», – написал чиновник в статье для Telegraph.

По его мнению, Польша поддерживала Украину «в самые темные часы». И многие союзники понесли экономический ущерб в связи с поддержкой Украины, отправляли оружие и финансовую помощь.

«Возникающая картина дипломатических ошибок вызывает тревогу. Если такая позиция сохранится, страны, уже несущие значительное бремя поддержки Украины, могут пересмотреть или ослабить свои позиции», – предупредил Бычинский.

Наблюдатели отметили, что Зеленский вел себя крайне эмоционально во время частных бесед на Генассамблее ООН и яростно критиковал тех союзников, кто медлит с военной помощью. На фоне украино-польского скандала президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал вывод, что Польша получила «из-за океана» разрешение топить Зеленского. По его мнению, лидер киевского режима надоел своим западным покровителям.

Лондон, Наталья Рязанова

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