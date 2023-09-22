Польша получила «из-за океана» разрешение топить президента Украины Владимира Зеленского, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его мнению, лидер киевского режима надоел своим западным покровителям.

«Вы думаете, Польша просто так сегодня давит эту бедную Украину? Да нет, уже из-за океана отмашку дали: надо уже сливать этого Зеленского, надоел он», – цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Президент отметил, что Белоруссии нужно продумать, как защищаться от Польши. Действия Варшавы трудно предугадать, потому что она действует по чужой указке, пояснил белорусский лидер.

«Ну что Польша? Так это же американцы вваливают бешеные деньги. Нам надо защититься, потому что мы не знаем, что ждать от этих бешеных политиков Польши», – сказал президент.

Президент Зеленский вел себя крайне эмоционально во время частных бесед на Генассамблее ООН и даже «терял контроль». Особенно яростно он критиковал тех союзников, кто медлит с военной помощью.

Экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо призвал остановить Владимира Зеленского, пока не случилась катастрофа. Французский политик уверен, что киевский режим никогда не повернется к миру.

Минск, Наталья Рязанова

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