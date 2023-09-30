Германия рассчитывает на газ из Туркменистана: Ашхабад не против

Ашхабад готов рассмотреть конкретные предложения германских партнёров и создать необходимые условия для их успешной работы в энергетической отрасли в Туркмении. Об этом говорится в официальном сообщении на сайте национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова по итогам его встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Одна из тем переговоров касалась участия германских компаний в развитии топливно-энергетического комплекса Туркменистана, в том числе за счёт укрепления потенциала нефтегазового сектора путём привлечения капитала и технологических компетенций из Германии, проведения технико-экономического обоснования, оказания сервисных услуг, поставок оборудования и строительства новых объектов в этой сфере.

«Констатировав важность разработки Каспийского шельфа, где уже имеется опыт сотрудничества с крупными германскими компаниями, в частности, «Wintershall» и «RWE», Председатель Халк Маслахаты, подтвердил готовность Туркменистана к рассмотрению конкретных предложений германских партнёров и созданию необходимых условий для их успешной работы в нашей стране», – подчеркивается в сообщении.

Сделав акцент на значимости Транскаспийского газопровода, национальный лидер туркменского народа заявил о приверженности Ашхабада «этому проекту и намерении возобновить диалог по данному вопросу с соответствующими структурами Европейской Комиссии, отдельными европейскими государствами, среди которых Германия, безусловно, занимает важное место», отмечается в пресс-релизе.

Берлин – Ашхабад, Светлана Антонова

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