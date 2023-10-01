Байден официально оставил Киев без американской помощи

Президент США Джо Байден подписал закон о целевом финансировании федерального правительства страны на 45 дней. Документ предусматривает выделение средств до 17 ноября на реализацию проектов федерального правительства и продлевает ряд полномочий, срок действия которых истекает, но не предусматривает оказание помощи Украине.

Комментируя этот закон, Байден отметил, что без этого документа мог произойти кризис, который причинил бы «ненужную боль миллионам трудолюбивых американцев». «Этот законопроект гарантирует, что военнослужащие, находящиеся на действительной военной службе, будут продолжать получать зарплату, путешественники будут избавлены от задержек в аэропортах, миллионы женщин и детей будут продолжать иметь доступ к жизненно важной помощи в области питания и многое другое. Это хорошая новость для американского народа», – говорится в заявлении президента США, которое распространил Белый дом.

В то же время Байден подчеркнул, что документ не предусматривает оказание новой помощи Киеву, но Соединенные штаты «ни при каких обстоятельствах не могут допустить, чтобы поддержка Украины со стороны США была приостановлена».

В этой связи глава Белого дома призвал спикера Палаты представителей Конгресса Кевина Маккарти, который представляет республиканскую партию, в ближайшее время добиться одобрения инициативы о предоставлении Киеву дополнительной помощи.

Стоит отметить, что накануне рассмотрения этого закона в США возникла угроза приостановки деятельности федерального правительства уже с 1 октября, если бы Конгресс не согласовал бы новый бюджет на фоне разногласий между администрацией Байдена и законодателями по объемам и статьям финансирования. В числе спорных расходов – средства для помощи Украине. Белый дом просил дополнительно $24 млрд для Киева на последний квартал 2023 года.

Вашингтон, Светлана Антонова

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