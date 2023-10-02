Развивающиеся страны устали от гегемонии Запада – МИД Сирии

Большинство развивающихся стран устало от гегемонии Запада, заявил замминистра иностранных дел Сирии Бассам ас-Саббах. Переход к многополярному миру уже начался, и остановить его не получится, уверен дипломат.

«Генассамблея ООН в этом году была очень важной, так как из выступлений лидеров мы видим, что большинство развивающихся стран устали от западной гегемонии», – сказал ас-Саббах в интервью РИА Новости.

Он отметил, что развивающиеся страны снова и снова говорили о назревших реформах в крупнейших международных институтах, в том числе в Всемирном банке и Международном валютном фонде. Страны этого блока ищут «многополярного лидерства», что ярко показали события в африканских государствах.

Ас-Саббах подчеркнул, что переход к многополярности в мире уже начался.

«Процесс уже начался. На это потребуется время, но я не вижу возможности повернуть процесс вспять – все мы движемся в этом направлении. Увидим, сколько времени это займет, но это верное направление, в котором мы как развивающиеся страны должны работать», – добавил дипломат.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что специальная военная операция России придала мощный импульс движению к справедливости, которое уже назревало в мировом сообществе. Международные дела находятся в очень непростом состоянии, поскольку США и их союзники стремятся править миром.

Москва, Наталья Рязанова

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