Международные дела находятся в очень непростом состоянии, поскольку США и их союзники стремятся править миром. Специальная военная операция России придала мощный импульс движению к справедливости, которое уже назревало в мировом сообществе, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Наша СВО придала мощный импульс движению к справедливости и многополярности. В странах Глобального Юга не хотят больше жить по тем правилам, которые придумал «золотой миллиард» под руководством США и которые всем навязывает», – сказал министр, выступая перед студентами и преподавателями МГИМО.

Трансляция велась на сайте МИД РФ.

Он возразил мнению скептиков, считающих, что золотое время российской дипломатии ушло. Лавров подчеркнул, что российская дипломатия «молчит только с теми, кто хочет с нами разговаривать пушками».

«На это и у нас есть пушки безо всяких разговоров. А все остальные разговаривают с нами уважительно, на равноправной, уважительной основе», – пояснил глава МИД.

Запад все равно пытается грозить России поражением на поле боя. Пытается затормозить ход истории, что только добавляет сложностей мировому сообществу и увеличивает число конфликтов. И в будущем Россия не намерена сотрудничать с Западом в сферах, от которых зависит ее военно-политическая безопасность.

«Не будем идти на взаимодействия с Западом, от которых зависит наша безопасность во всех смыслах: военно-политическая безопасность, экономическая, технологическая», – добавил Лавров.

Ранее министр Лавров призвал Запад осознать, что Россия будет защищать своих людей и свои жизненные интересы всеми средствами. Поэтому конфронтация с Россией бесперспективна. Если Запад это поймет, мы сможем перейти к цивилизованным, политико-дипломатическим способам, чтобы найти баланс интересов.

Москва, Наталья Рязанова

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