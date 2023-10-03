Отказ развивающихся стран подчиниться давлению Запада по вопросу украинского конфликта застал США врасплох и вызвал раздражение, считает обозреватель Имран Халид. Вашингтон не был готов к напору и независимости стран Глобального Юга.

«Отказ немедленно подчиниться диктату Запада вызвал раздражение лидеров США и Европы. Развивающиеся страны обладают значительно большим влиянием, чем в предыдущие десятилетия. Вашингтон был застигнут врасплох такой реакцией и явно не был готов к тому, что произошло», – говорится в статье для китайского CGTN,

Автор усмотрел причину в разнице подходов Юга и Запада. Пока США и Европа обеспокоены политическим разделом мира, развивающиеся страны озабочены нехваткой продовольствия, списанием долгов и вопросами ближайшего будущего своих стран и региона.

Во время холодной войны Глобальный Юг попал в орбиту интересов США и не мог сопротивляться. Но сейчас развивающиеся страны нарастили влияние и сами выбирают себе компанию. Имран Халид отметил растущее влияние БРИКС, сосредоточенного на экономическом сотрудничестве и обладающего большим потенциалом.

МИД Сирии заявил, что большинство развивающихся стран устало от гегемонии Запада. Они приветствуют переход к многополярному миру, который уже не получится остановить.

Пекин, Наталья Рязанова

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