США не выдали визы российской делегации на переговоры «ядерной пятерки»

США не предоставили визы представителям России, которые должны были принять участие в переговорах «ядерной пятерки». Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Встреча экспертов пройдет на полях заседания Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. По словам замминистра, невыдача виз россиянам является злоупотреблением США их функций как страны, принимающей учреждение ООН.

В свою очередь Россия как координатор неформального объединения ядерных стран планировала предложить провести консультации в рамках формата «ядерной пятерки». Сейчас ведется работа по поиску альтернативных времени и места проведения переговоров.

В «ядерную пятерку» входят государства, которые владеют ядерным оружием – Россия, Китай, Великобритания, США и Франция.

Москва, Зоя Осколкова

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