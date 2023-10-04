Россия заявила протест Японии за учения с США у российских границ

Россия заявила протест Японии из-за совместных с США военных учений около российских границ. Решение принято в связи с прошедшими и запланированными маневрами, уточнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«2 октября посольству Японии был заявлен решительный протест в связи с проведением в период с 14 по 23 сентября масштабных японо-американских военных учений на острове Хоккайдо в непосредственной близости от границ РФ, планами реализации аналогичных маневров в конце октября-декабре текущего года», – сказала дипломат во время брифинга.
Трансляция велась на канале министерства на Rutube.
Москва предупредила Токио об опасности для региона безответственной политики и демонстративной военной активности у Дальнего Востока РФ вместе с членами НАТО, добавила Захарова.
Москва, Наталья Рязанова
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