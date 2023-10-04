ЕК подтвердила, что пересматривает бюджет в связи с предстоящим расширением ЕС

Еврокомиссия отказалась комментировать сообщения о сумме, в которую Евросоюзу обойдется принятие в объединение Украины. Представитель ЕК Арианна Подеста подтвердила, что специалисты изучают бюджет ЕС и прорабатывают вопрос его изменения в связи с перспективой расширения.

Напомним, из документов Совета ЕС Financial Times сообщила, что Киев получит 186 млрд евро после вступления в ЕС. Чтобы привести нового члена к стандартам союза, другим европейским странам придется значительно увеличить взносы в общий бюджет.

«Мы не комментируем газетные сообщения с утечками. Мы работаем над серьезным пересмотром программ ЕС перед расширением, чтобы понять, как они должны они быть адаптированы. Это также означает, что мы должны обсуждать будущее нашего бюджета, в том числе объем и пути финансирования», – цитирует чиновника ТАСС.

Брюссель, Наталья Рязанова

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