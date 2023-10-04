Украина получит 186 млрд евро в случае вступления в ЕС – СМИ

В случае вступления в Евросоюз Украина получит из бюджета объединения 186 млрд евро за семь лет в связи экономическими и социальными различиями. Остальным европейским странам придется увеличить взносы, а их доля в общих выплатах сократится, предупреждает Financial Times со ссылкой на документ секретариата Совета ЕС.

Чтобы привести экономику и общество Украины к европейским стандартам, новому члену окажут финансовую поддержку. Киев получит 96,5 млрд евро в рамках Единой сельскохозяйственной политики ЕС, еще 61 млрд – из фонда сплочения.

Издание отметило, что экономическим лидерам ЕС: ФРГ, Франции и Нидерландам, придется значительно повысить свои взносы в общий бюджет. И всем странам придется довольствоваться меньшим объемом помощи от Брюсселя. Так, субсидии фермерам сократят на 25%.

Принятие в ЕС других стран-кандидатов обойдется европейскому бюджету в 256,8 млрд евро. Вступления в ЕС ждут Турция, Сербия, Молдавия, Албания, Северная Македония, Черногория, Босния и Герцеговина.

Председатель Европарламента Роберта Метсола признала, что существующая экономическая модель не выдержит расширения Евросоюза. При включении новых стран предстоит существенная перестройка.

Посол ЕС в Киеве Катарина Матернова назвала примерный срок вступления Украины в ЕС – 2030 год. И это при сохранении текущего темпа реформ, необходимых для соответствия условиям членства в ЕС.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»