Алиев отказался от пятисторонней встречи в Гранаде

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался от пятисторонней встречи в связи с проармянским настроем остальных участников. Он готов возобновить диалог в формате Евросоюз-Азербайджан-Армения, пишет агентство АРА.

Переговоры с участием Азербайджана, Армении, ЕС, Франции, ФРГ были запланированы в испанской Гранаде на 5 октября. Баку настаивал на участии Анкары, но остальные участники отказались. Самыми настойчивыми были возражения Германии и Франции.

«Баку не видит необходимости обсуждать проблемы региона с далёкими от региона странами. В Баку считают, что эти вопросы могут обсуждаться и решаться в региональных рамках», – говорится в сообщении.

При этом, Азербайджан готов продолжать обсуждение проблем региона с Евросоюзом и Арменией в трехстороннем формате.

Агентство отметило, что одной из причин отказа Алиева стал открыто негативный в отношении Баку настрой остальных четырех участников.

Армения подала иск против Азербайджана в Международный суд ООН. Ереван обвинил Баку в дискриминации в отношении армянского населения Нагорного Карабаха.

Баку, Наталья Рязанова

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