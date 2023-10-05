Экс-глава ЕК назвал невозможным вступление Украины в ЕС

Экс-глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал Брюссель не обманывать Киев обещаниями членства в Евросоюзе. С нынешним уровнем коррупции Украина «не имеет права» планировать вступление в ЕС.

Юнкер напомнил, что власти ЕС уже имели «неудачный опыт общения» с некоторыми новыми членами по вопросам верховенства закона. Подобное не должно повториться, подчеркнул бывший чиновник.

«Не следует давать ложных обещаний людям на Украине. Я очень зол, что украинцам говорят, будто они могут немедленно стать членами ЕС. Это страна, коррумпированная на всех уровнях общества. Несмотря на все усилия она не имеет права присоединиться и нуждается в масштабных внутренних реформах», – сказал Юнкер в интервью Augsburger Allgemeine.

По его мнению, в перспективе членство Украины и Молдавии возможно, но не «со дня на день». Только после серьезных реформ внутри стран они смогут поучаствовать в «некоторых видах европейской интеграции». Юнкер предложил руководству ЕС проработать возможность частичного присоединения для этих кандидатов.

Посол ЕС в Киеве Катарина Матернова допустила, что Украина может стать членом ЕС в 2030 году, но только при условии продолжения реформ внутри страны.

Брюссель, Наталья Рязанова

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